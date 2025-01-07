الدولار يسجل زيادة طفيفة في بغداد وأربيل مع نهاية تعاملات الثلاثاء

2025-01-07 17:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت أسعار الدولار الامريكي ارتفاعًا طفيفًا في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 151,000 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ 150,900 دينار في الصباح.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في أسواق الصيرفة المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 152,000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 150,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار أيضًا ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر البيع 150,800 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 150,700 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.