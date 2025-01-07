مباحثات عراقية سعودية لإنشاء محطة النجف للطاقة الشمسية

2025-01-07 17:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الثلاثاء، إنشاء محطة النجف للطاقة الشمسية مع هيئة الاستثمار السعودية.

وقال المكتب الإعلامي للوزير، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، التقى ممثل هيئة الاستثمار السعودية مشغل خالد الهذال، بحضور ‏مسؤولي شركة الحلول للخدمات النفطية".‏

وأضاف أن "الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة الكهربائية بين البلدين"، مبينا أن "ممثل الشركة النفطية قدم عرضاً تفصيلياً للتقنيات المتطورة في مجال معالجة الوقود ومخلفاته الناتجة عن عمليات التصفية في ‏المحطات الكهربائية بأنواعها الحرارية والغازية، وإمكانية نقل هذه التكنولوجيا المتقدمة إلى العراق للاستفادة منها في إعادة تدوير ‏المخلفات وتشغيل الوحدات التوليدية".

‏وتابع أن "الجانبين ناقشا الدعوة الموجهة إلى شركة "أكوا باور" السعودية لإنشاء وتشغيل محطة النجف للطاقة الشمسية في منطقة الفرات ‏الأوسط بقدرة إنتاجية تصل إلى 1000 ميغاواط، تمهيداً لتوقيع العقد النهائي مع الشركة".