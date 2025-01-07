اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةشفق نيوزاخبار العراق الرياضية › نجوم العراق .. النفط يحقق الانتصار على ضيفه الميناء

نجوم العراق .. النفط يحقق الانتصار على ضيفه الميناء

نجوم العراق .. النفط يحقق الانتصار على ضيفه الميناء
نجوم العراق .. النفط يحقق الانتصار على ضيفه الميناء
2025-01-07 17:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق النفط على ضيفه فريق الميناء بنتيجة 1- 0 ضمن منافسات الجولة 13 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

‏وجرت المباراة اليوم الثلاثاء على ملعب الساحر أحمد راضي في بغداد عند الساعة ‏2:30 عصراً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق النفط هدفه من ركلة جزاء نفذها اللاعب أحمد صبري بنجاح في الدقيقة 86 من عمر اللقاء .

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 23 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 16 بالمركز 11.

واصل المتابعة على شفق نيوز