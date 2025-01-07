نجوم العراق .. النفط يحقق الانتصار على ضيفه الميناء

2025-01-07 17:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق النفط على ضيفه فريق الميناء بنتيجة 1- 0 ضمن منافسات الجولة 13 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

‏وجرت المباراة اليوم الثلاثاء على ملعب الساحر أحمد راضي في بغداد عند الساعة ‏2:30 عصراً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق النفط هدفه من ركلة جزاء نفذها اللاعب أحمد صبري بنجاح في الدقيقة 86 من عمر اللقاء .

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 23 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 16 بالمركز 11.