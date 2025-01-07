أنجح ناد في تاريخ كرة القدم الصينية يعلن عن "حل نفسه"

2025-01-07 17:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نادي قوانغتشو الصيني، يوم الثلاثاء، عن حل نفسه بسبب الديون المتراكمة عليه، بالرغم من أنه كان أنجح ناد في تاريخ كرة القدم الصينية.

ولم يتمكن النادي، المعروف سابقا باسم قوانغتشو إيفرغراند، من تلبية متطلبات الدخول المالي للاتحاد الصيني لكرة القدم اللازمة للتنافس في الموسم المحلي لعام 2025.

وذكر قوانغتشو في بيان، الثلاثاء، "بسبب الأعباء المالية الثقيلة الناجمة عن المواسم السابقة، لم يتمكن النادي من سداد جميع الديون بحلول الموعد النهائي. نعرب عن اعتذارنا الصادق لجميع المشجعين من جميع أنحاء المجتمع ونقدر بشدة تفهم وتسامح كل الجماهير ".

ووفق ما نشرت وكالة أسوشيتد برس فبعد أن استحوذت عليه شركة إيفرغراند للتطوير العقاري عام 2010، بدأ النادي الصيني في إنفاق مبالغ طائلة، ليتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم في ذلك الوقت.

وبمساعدة عدد من نجوم الساحرة المستديرة مثل الدولي البرازيلي باولينيو ومدربين من النخبة بحجم الإيطالي مارتشيلو ليبي، والبرازيلي لويز فيليبي سكولاري، توج قوانغشو بثمانية ألقاب في الدوري الصيني الممتاز ما بين عامي 2011 و2019، كما حصد الفريق أيضا لقب دوري أبطال آسيا عامي 2013 و2015.

وسارت أندية صينية أخرى على نهج قوانغتشو، بعدما تعاقدت مع العديد من مشاهير كرة القدم في العالم مثل الأرجنتيني كارلوس تيفيز، والفرنسي نيكولا أنيلكا، والبرازيلي أوسكار، والإيفواري ديدييه دروغبا.

لكن في عام 2021، أعلنت شركة إيفرغراند عن أن ديونها تجاوزت 300 مليار دولار، ومع رحيل لاعبين أساسيين عن النادي بسبب مشاكل مالية، هبط لدوري الدرجة الثانية في الصين في العام التالي.

وفي ذات السياق، أعلن نادي كانغتشو مايتي ليونز، المنافس بالدوري الصيني الممتاز أيضا، عن حل نفسه، كما اتخذ نادي هونان بيلوز، الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة، القرار نفسه.

وأعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم في بيان "فقط من خلال التركيز على الأمد البعيد، والحفاظ على العملية المالية في وضع صحي والاستثمار في الشباب من خلال التحلي بالصبر، يمكن للأندية بناء مستقبل قوي".

وأضاف اتحاد الكرة الصيني أن 49 فريقا اصبحت جاهزة ماليا للمنافسة في الدرجات الثلاثة الأولى من نظام الدوري في عام 2025.