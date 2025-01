غرفة تجارة الأردن: العراق اكبر مستوردي البضائع الأردنية

2025-01-07 17:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عمان/ متابعة عراق أوبزيرفر كشفت غرفة التجارة الأردنية، اليوم (الثلاثاء)، عن أن العراق جاء اولاً من بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال العام الماضي 2024. وقالت الغرفة في بيان نشرته وسائل إعلام أردنية وتابعته عراق أوبزيرفر ان “العراق جاء اولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال العام …

