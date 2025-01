2025-01-07 17:25:06 - المصدر: جريدة المدى

كتب الاستاذ فخري كريم رئيس مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون تعليقا حول التطورات الجارية في العراق والمنطقة، ننشر نصه كاملاً:السيد عمار الحكيم يلامس بتوضيحاتٍ لافتة، القضايا العقدية التي تعتبرها بعض أوساط الإطار التنسيقي "مقدسات". ومثل هذا الموقف، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح المنتظر. وأهم ما يلفت النظر في إضاءات السيد، توقفه لأول مرة حول ما يقال […]

