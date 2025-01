"أربعة أشهر".. القضاء يحبس وسام الساهر بتهمة المحتوى الهابط

2025-01-07 17:25:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأصدر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 4 أشهر بحق وسام الساهر بتهمة المحتوى الهابط.وقال مصدر قضائي في حديث لـ(المدى)، إنه"من خلال المتابعة المكثفة والتدقيق وبعد إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، أصدر القضاء العراقي حكما بحبس المدان المدعو ( وسام الساهر) أربعة أشهر بتهمة المحتوى الهابط".

