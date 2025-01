السجن 4 اشهر بحق المدعو “وسام الساهر” بتهمة المحتوى الهابط

2025-01-07 17:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/عراق اوبزيرفر افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء بالحكم على المدعو “وسام الساهر” بتهمة المحتوى الهابط. وقال المصدر لـ”عراق اوبزيرفر “، إن “القضاء العراقي اصدر حكما بحبس المدان المدعو وسام الساهر 4 أشهر بتهمة المحتوى الهابط”. وأفادالمصدر ، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدعو “حسن الباش“. وقال المصدر في حديث لـعراق اوبزيرفر”، إن “لجنة المحتوى الهابط في …

