2025-01-07 17:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

انقرة/ عراق اوبزيرفر التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بـ رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وبحسب بيان حكومة إقليم كوردستان تلتقه عراق اوبزيرفر فان “اللقاء بحث تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا وآخر تطورات الأوضاع العامة في العراق والمنطقة”

