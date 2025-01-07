"BP" تحدد موعد المباشرة بأعمال تطوير شركة نفط الشمال

2025-01-07 18:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر في شركة نفط الشمال، يوم الثلاثاء، بالانتهاء من الاستعداداتالفنية والهندسية كافة في الحقول النفطية تحضيراً لمباشرة شركة "BP" البريطانية بأعمال تطوير الحقول أواخرالشهر الجاري.

وقالالمصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق بين شركة نفط الشمال وBP البريطانية ستدخل حيز التنفيذ قبل نهايةالشهر الجاري لتطوير الحقول النفطية في كركوك، حيث قدمت الشركة البريطانية خطتهاالأولية والتي تشمل إجراء مسوحات وتهيئة الآبار التي انخفض إنتاجها والعمل على رفعه".

وبين"سيتم إعادة تأهيل وتطوير أربعة حقول نفطية هي، كركوك بقبتيه (بابا وأفانا)، وبايحسن، وجمبور، وخباز، مع إمكانية الاتفاق على حقول أخرى، والاستثمار الأمثل في مجالالطاقة لزيادة وتعزيز إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك الطاقة الشمسية".

وأكدالمصدر، أن "شركة نفط الشمال بدأت بوضع خطة عمل لرفع إنتاج الحقول النفطية وأكملتعدداً من الأعمال التقنية، بما في ذلك ربط آبار في حقل باي حسن، وتطوير شبكةأنابيب في حقل وأفانا، وإصلاح الأنابيب المتضررة في محطة شوراو، كما تم تنفيذ خطةالحفر والاستصلاح، مع تحديد مواعيد إنجاز الأعمال في مدة زمنية قصيرة".

وأشارإلى أن "الشركة قامت بتأهيل خزان جديد سعة 14 ألف برميل في محطة عزل الغاز(سارلو) التي تعد إحدى أهم محطات الغاز في الشركة وإكمال جميع أعمال ربط الأنابيبالخاصة به، بالإضافة إلى إكمال ربط منظومة القدح في المشاعل، واستبدال بعضالأنابيب بسبب التآكل والصدأ الناتج عن التقادم بعد توفير المواد اللازمةلها".

ولفتالمصدر إلى أن "الشركة تمكنت من ربط بئر نفطي وإعادة تنشيط 16 بئراً أخرى فيحقل باي حسن وهي ضمن جهود تأهيل محطات الشركة العاملة ورفع الطاقة الإنتاجية وتنشيطالآبار النفطية".

وكانرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد رعا في الأول من آب/ أغسطس 2024، مراسمتوقيع مذكرة تفاهم نفطية شاملة بين وزارة النفط وشركة "BP" البريطانية لتطوير حقول كركوك.

ووقععن الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني،فيما وقع عن شركة "BP"الرئيس التنفيذي موراي أوشينكلوس.

وفيالسياق، أكد الخبير الاقتصادي علي خليل، أن "العقد الموقع مع (BP) يلزم الشركة بزيادة إنتاج النفط في حقول كركوكوالذي يبلغ حالياً نحو 325 ألف برميل يومياً، مع السعي لرفع الإنتاج إلى 650 ألفبرميل يومياً".

وأضافلوكالة شفق نيوز، أن "العقد يشمل دراسة زلزالية ثلاثية الأبعاد لخزان الحقل، وكذلكاستغلال الغاز المصاحب من حقول شركة نفط الشمال وتأسيس محطات كهربائية وربطهابالشركة وهذا ضمن بنود العقد الموقع بين الطرفين".

وكانمحافظ كركوك ريبوار طه، قد كشف في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أن شركة "BP" البريطانية ستباشر بأعمال تطوير شركةنفط الشمال وحقولها مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن هذا الأمر سوف يساهم فيتطوير الصناعة النفطية والغازية في المحافظة.

وقالطه في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "تواجد شركة BP البريطانية المختصة بالنفط والغاز في كركوكمهم جداً وسيكون له مردود مالي وفرص عمل للشباب حيث أن 96% من العاملين في حقلالرميلة في البصرة ضمن عمل الشركة البريطانية هم عراقيون".

وتابعأن "الحكومة المحلية في كركوك جادة جداً وستكون داعمة بقوة لهذا المشروع، لكونهسيطور الحقول النفطية بشكل كبير وهذا يعد أول مشروع استثماري منذ سنوات، ونحن فيحاجة ماسة إليه".