الداخلية تعلن استرداد 8 مطلوبين من تجار المخدرات الخطرين من الكويت

2025-01-07 18:25:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، استرداد 8 مطلوبين من تجار المخدرات الخطرين من الكويت.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه "بجهود استثنائية كبيرة من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ،ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري في متابعة ملف المطلوبين للقضاء العراقي، من خلال المتابعة المكثفة مع الدول العربية والصديقة في هذا الملف المهم، فقد تمكنت وزارة الداخلية العراقية من استرداد (8) من تجار المخدرات الخطرين العاملين في شبكات تجارة المخدرات الدولية الذين كانوا لدى السلطات الكويتية".وأضاف البيان، أن" عملية استرداد هؤلاء المطلوبين جاءت بعد تنسيق عالي المستوى مع المسؤولين في دولة الكويت لمتابعة ملف تبادل المطلوبين بين البلدين وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال".وأشار الى أن" عملية استرداد المطلوبين للقضاء مستمرة من خلال الجهات المختصة في وزارة الداخلية خاصة بين الدول أعضاء منظمة الإنتربول الدولية ولن تدخر الوزارة جهدا في ملاحقة الخارجين عن القانون مهما بلغت جرائمهم وان جميع المطلوبين في الخارج سيكون مصيرهم خلف القضبان وماهي الا مسألة وقت وترتيب مع السلطات الأمنية التي يتواجد على اراضيها هؤلاء المطلوبين، إذ تمكنت الوزارة ومن خلال مديرية الشرطة العربية والدولية من استرداد عشرات المطلوبين من مختلف الدول خلال العام 2024".واختتم البيان، أن" وزارة الداخلية تسير بخطوات واثقة بدعم كبير من القضاء العراقي العادل ولن يثنيها شيء عن إنفاذ القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء".