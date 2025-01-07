العراق يعلن استرداد 8 تجار مخدرات "خطرين" من الكويت

2025-01-07 18:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، (7 كانون الثاني 2025)، عن استرداد 8 من تجار المخدرات الخطرين من الكويت.

وذكر بيان للداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبجهود استثنائية كبيرة من قبل رئيس مجلس الوزراء، و وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في متابعة ملف المطلوبين للقضاء العراقي، من خلال المتابعة المكثفة مع الدول العربية والصديقة في هذا الملف المهم، فقد تمكنت وزارة الداخلية العراقية من استرداد (8) من تجار المخدرات الخطرين العاملين في شبكات تجارة المخدرات الدولية الذين كانوا لدى السلطات الكويتية".

وأوضح البيان، ان "عملية استرداد هؤلاء المطلوبين جاءت بعد تنسيق عالي المستوى مع المسؤولين في دولة الكويت لمتابعة ملف تبادل المطلوبين بين البلدين وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال".

وأشار الى، ان "عملية استرداد المطلوبين للقضاء مستمرة من خلال الجهات المختصة في وزارة الداخلية خاصة بين الدول أعضاء منظمة الإنتربول الدولية ولن تدخر الوزارة جهدا في ملاحقة الخارجين عن القانون مهما بلغت جرائمهم وان جميع المطلوبين في الخارج سيكون مصيرهم خلف القضبان وماهي الا مسألة وقت وترتيب مع السلطات الأمنية التي يتواجد على اراضيها هؤلاء المطلوبين، إذ تمكنت الوزارة ومن خلال مديرية الشرطة العربية والدولية من استرداد عشرات المطلوبين من مختلف الدول خلال العام 2024".



