عشية زيارة طهران.. السوداني يضع في حقيبته جملة ملفات بينها "استراتيجية جديدة"

2025-01-07 18:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، يوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء العراقيمحمد شياع السوداني، سيناقش في زيارته المقررة غداً الأربعاء إلى طهران جملة من الملفاتذات الاهتمام المشترك للبلدين، فضلاً عن الملف السوري وضبط الأمن في المنطقة، إلى جانبتوسط العراق بين إيران والولايات المتحدة لحلحلة بعض الملفات.

وبحسب المصادر التي تحدثت لوكالة شفق نيوز، فإن "رئيس الوزراء سيناقشمع المسؤولين الإيرانيين جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك من بينها مناقشة الاستراتيجيةالجديدة في التعاون مع المتغيرات الاقليمية، بما فيها الملف السوري وضبط الأمن في المنطقةمن خلال فعاليات مختلفة، منها إقامة مؤتمر لدول الجوار للعراق وسوريا (حوار بغداد)لمساعدة الشعب السوري في تشكيل حكومته".

وأضافت، "كما سيبحث في الزيارة آليات التعاون في تشكيل مركز دوليلمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأيضاً ملف الملاحة وعودتها كما في السابق، إلى جانبمناقشة ملف الغاز الإيراني والأموال المتراكمة بذمة العراق إزاء ذلك، فضلاً عن ملفالأموال المجمدة والتخفيف من الحصار على إيران".

وتابعت، "بالإضافة إلى ما سبق، سيتم بحث إعادة الحوار بين إيران والولاياتالمتحدة بوساطة عراقية لحلحلة بعض الملفات التي تتعلق البرنامج النووي، لذلك ستحظىزيارة السوداني باهتمام ايراني كبير".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد السفير الايراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق،أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور غداً الأربعاء العاصمة طهران تلبيةلدعوة رسمية وجهها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية اليوم الثلاثاء عن آل صادق قوله،إن زيارة السوداني الى طهران تستغرق يوماً واحداً حيث سيجري خلال لها بحث القضايا الثنائيةوالتطورات الإقليمية والدولية، خاصة في سوريا.

وكان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن أولأمس الأحد، أن الأخير يعتزم زيارة إيران، الأربعاء 8 كانون الثاني 2025.

وأوضح المكتب في بيان، أن "الزيارة ستتضمن بحث العلاقات الثنائيةبين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعودبزشكيان إلى بغداد في شهر أيلول من العام الماضي، فضلاً عن التطورات التي تشهدها المنطقة".

وقبل ذلك، كشف مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الحكومة محمد شياعالسوداني سيزور إيران لبحث التطورات في المنطقة.

وكان السوداني قد أجرى زيارات عديدة إلى دول المنطقة بعد سقوط نظام بشارالأسد، منها الأردن والسعودية، حيث ناقش مع قادة هذه الدول قضايا أمنية.

كما شارك العراق في مؤتمر العقبة الذي عقد في الأردن، بمشاركة دول عدةبينها الولايات المتحدة.

يذكر أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان زار العراقي في 11 من أيلول/سبتمبرالماضي، وقام بجولة لثلاثة أيام شملت بغداد، أربيل، السليمانية، النجف، كربلاء والبصرة.

كما زار السوداني وفي 22 من أيار/مايو الماضي طهران للمشاركة في مراسمتشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه إثر تحطم طائرته.

هذا وأفاد مصدر سياسي مطلع، السبت الماضي، بتلقي رئيس الوزراء العراقيرسالة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان السوداني، تلقى رسالة من دونالد ترامبعبر مبعوث خاص في زيارة غير معلنة، كانت تتضمن عدة محاور.

وأشار المصدر إلى أن أبرز المحاور، ضرورة احتواء والسيطرة على السلاح خارجاطار الدولة، وإيقاف نشاط الفصائل المرتبطة بإيران، الى جانب عدم تدخل العراق بالملفالسوري وأن تدعم تشكيل الحكومة السورية الجديدة.

وفي غضون ذلك؛ ابلغ مصدر حكومي وكالة شفق نيوز؛ ان العراق يسعى بشكل حثيثلاستتباب الأمن في المنطقة، وأن رئيس الوزراء سيطرح في زيارة إلى إيران رؤية العراقبهذا الخصوص.