بغداد تستعد لاستقبال الشيباني عقب زيارة السوداني لطهران

2025-01-07 18:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني إلى العراق، وذلك بعد عودة رئيس الوزراء العراقي المقررة إلى إيران.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الزيارة ستتناول بحث جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، دون ذكر تفاصيل دقيقة حول هذه الملفات.

وتشهد سوريا تحركات دبلوماسية نشطة بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع تدفق الوفود العربية والأجنبية إلى دمشق، والاتصالات التي يجريها مسؤولوها مع المحيط العربي.

واعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الأخير يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى إيران يوم غد الأربعاء، الموافق 8 كانون الثاني 2025.