رشيد والمالكي يؤكدان أهمية توحيد الجهود لترسيخ حماية سيادة العراق

2025-01-07 18:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء اليوم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد

وتم خلال اللقاء استعراض تطورات الواقع السياسي والاقتصادي في البلاد، وجرى التأكيد على اهمية توحيد الجهود بين القوى الوطنية

لترسيخ حماية سيادة العراق وتعزيز أمنه واستقراره ، سيما وان المنطقة تشهد تحديات كبيرة تستدعي التعاون والعمل لتجاوزها ، مشددين على وجوب ادارة الأمور السياسية والاقتصادية وفق الالتزام بالسياق القانوني الدستوري

وعبر الجانبان عن رغبتهما في ضرورة تنسيق المواقف وإقرار القوانين ذات التماس المباشر مع المواطن والقوانين التي تستكمل بنية النظام السياسي، وإدامة الاستقرار الحالي وتحويله إلى استقرار دائم



