المصرف العقاري يعلن تمويل المجمعات الاستثمارية وفق شروط وضوابط

2025-01-07 18:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلن المصرف العقاري، اليوم الثلاثاء، تخصيص الأموال اللازمة لتشييد الوحدات السكنية، وفيما أشار الى أن مبادرة تمويل المجمعات الاستثمارية ما زالت مستمرة وتمتد لعام 2026 وفق شروط وضوابط، أكد أن الأموال المخصصة تجاوزت الـ 2 تريليون دينار.

وقال مدير المصرف عباس الجواهري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المصرف العقاري وبتمويل من البنك المركزي، أطلق خطة لشمول جميع المعاملات السابقة ضمن المبادرة العقارية في جميع فروع المصرف البالغة 16 فرعاً بالمحافظات العراقية"، مبيناً أن "المصرف العقاري خصص الأموال اللازمة لتشييد الوحدات السكنية، وأعلن عنها في الموقع الرسمي وتضمنت تغطية لجميع الوحدات السكنية خارج المجمعات".

أما بخصوص المجمعات الاستثمارية، فقد أشار الجواهري الى أن "البنك المركزي خصص مبالغ لها وبدأ المصرف العقاري بتمويل المجمعات ضمن الضوابط والشروط المنصوص عليها لكل مجمع سكني بالتنسيق مع هيئة الاستثمار ودائرة التسجيل العقاري".

وأكد أن "المبادرة لا تزال قائمة وتحت إشراف البنك المركزي العراقي وهناك لجنة في الإدارة العامة مستمرة بخطتها التي ستمتد لعامي 2025 و2026, في ظل توفر التخصيصات من البنك المركزي التي تجاوزت الـ2 تريليون ونصف التريليون دينار إضافة الى الأموال المستردة التي سمح البنك المركزي بإعادة إطلاقها لمدة خمس سنوات، في ضوء الخطة الموضوعة لعامي 2025 و2026 لإطلاق الأموال في جميع المحافظات".