العراق يعلن استرداد 8 تجار مخدرات "خطرين" بالتنسيق مع الكويت

2025-01-07 18:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارةالداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، عن استرداد 8 مطلوبين بتهم تجارة المخدرات منالجانب الكويتي، عن طريق منظمة الإنتربول.

وقالت الوزارة في بيانورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بجهود استثنائية كبيرة من قبل رئيس مجلس الوزراءالقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية عبد الأميرالشمري، في متابعة ملف المطلوبين للقضاء العراقي، من خلال المتابعة المكثفة معالدول العربية والصديقة في هذا الملف المهم، فقد تمكنت وزارة الداخلية العراقية مناسترداد 8 من تجار المخدرات الخطرين العاملين في شبكات تجارة المخدرات الدوليةالذين كانوا لدى السلطات الكويتية".

وأضافت أن "عملية استردادهؤلاء المطلوبين، جاءت بعد تنسيق عالي المستوى مع المسؤولين في دولة الكويتلمتابعة ملف تبادل المطلوبين بين البلدين وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات في هذاالمجال".

وأكدت أن "عمليةاسترداد المطلوبين للقضاء مستمرة من خلال الجهات المختصة في وزارة الداخلية، خاصةبين الدول أعضاء منظمة الإنتربول الدولية ولن تدخر الوزارة جهدا في ملاحقةالخارجين عن القانون مهما بلغت جرائمهم، وأن جميع المطلوبين في الخارج سيكونمصيرهم خلف القضبان، وماهي إلا مسألة وقت وترتيب مع السلطات الأمنية التي يتواجدعلى اراضيها هؤلاء المطلوبين، إذ تمكنت الوزارة ومن خلال مديرية الشرطة العربيةوالدولية من استرداد عشرات المطلوبين من مختلف الدول خلال العام 2024".