العراق يسترد 8 من أخطر تجار المخدرات كانوا لدى السلطات الكويتية

2025-01-07 19:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، استرداد 8 تجار مخدرات خطرين يعملون في شبكات تجارة من الكويت. وذكرت الوزارة في بيان، أنه “بجهود استثنائية كبيرة من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري في متابعة ملف المطلوبين للقضاء العراقي، من خلال المتابعة المكثفة …

