2025-01-07 19:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية والمقرب من التيار الصدري، مناف الموسوي، أن سرايا السلام ستكون أول جهة تبادر بتسليم سلاحها، مشيراً إلى أن الألوية التابعة للسرايا (314، 315، 316) تعمل ضمن إطار الحشد الشعبي وبإشرافه. وتساءل الموسوي في لقاء متلفز: “ما الذي يخيف الفصائل من أن تسلم سلاحها للحكومة؟ ولماذا …

The post الموسوي: الفصائل فقدت الغطاء الشرعي.. السرايا أول من يسلم سلاحه first appeared on Observer Iraq.