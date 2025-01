بغداد.. اعتداء ولي أمر طالب على مدير مدرسة والشرطة تلاحقه

2025-01-07 19:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باقدام شخص على الاعتداء على مدير مدرسة في منطقة الدورة جنوبي بغداد. وقال المصدر، إن “ولي امر احد طلاب مدرسة ابتدائية اعتدى على مديرها بالسب والشتم داخل المدرسة ضمن منطقة هور رجب في الدورة، قبل أن يتمكن من الفرار الى جهة مجهولة”. وأضاف، أن “قوة امنية …

