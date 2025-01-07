2025-01-07 19:00:04 - المصدر: ايشان

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن ملكية شقة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في دمشق تعود لعائلته، مشيرةً إلى أنها على تواصل مع السلطات السورية لاستعادة مفاتيحها. وتشهد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعًا مع أنباء تفيد بتعرض الشقة للاقتحام. وأوضح وكيل وزارة الخارجية العراقية، شورش خالد سعيد، في تصريح صحفي، أن “قوات سورية دخلت […]

ظهرت المقالة على تواصل مع السلطات السورية.. العراق يتحرك لاستعادة منزل رئيسه الأسبق أولاً على ايشان.



