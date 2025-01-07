الرئيس التركي يبحث مع رئيس وزراء كردستان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

2025-01-07 19:00:05 - المصدر: كونا

أنقرة - 7 - 1 (كونا)-- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء مع رئيس وزراء إقليم كردستان شمال العراق مسرور بارزاني العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وذكرت رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية في بيان أن لقاء أردوغان وبارزاني جرى في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة وحضر اللقاء من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان.وأوضحت أن أردوغان وبارزاني تناولا العلاقات الثنائية وعددا من الملفات الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأكد أردوغان خلال المباحثات الحاجة إلى تنفيذ مشاريع من شأنها زيادة استقرار وازدهار المنطقة وخاصة مشروع "طريق التنمية".وأوضح أنه في ضوء التطورات في سوريا تولي تركيا أهمية كبيرة للحفاظ على استقرار وأمن العراق مشددا على أن أنقرة تسعى الى الحيلولة دون أن تؤدي التطورات في سوريا إلى حالة عدم استقرار جديدة في المنطقة.وشدد الرئيس أردوغان على أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية وأذرعها في مستقبل سوريا الجديدة.(النهاية) ا ع س / أ ب غ