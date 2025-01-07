سفير دولة الكويت لدى العراق يسلم أوراق اعتماده إلى الرئيس العراقي

2025-01-07 19:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 7 - 1 (كونا) -- قدم سفير دولة الكويت لدى العراق حسن زمان اليوم الثلاثاء أوراق اعتماده رسميا للرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.وقال السفير زمان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه نقل تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وتحيات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح إلى رئيس العراق.وأعرب السفير زمان عن عزمه العمل على تعزيز العلاقات بين الكويت والعراق بما يخدم المصالح المشتركة وينمي التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات. ووفق بيان للرئاسة العراقية أشاد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بالعلاقات الوطيدة التي تربط العراق بدولة الكويت لما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات متمنيا للسفير الجديد التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية.كما اكد الرئيس العراقي حرص بلاده على إقامة علاقات متوازنة وبناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم وسعيه الدائم من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد استقبل السفير الكويتي الجديد وأعرب عن عمق الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع العراق والكويت مشددا على أهمية العمل المشترك لتطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة. (النهاية) ع ح ه / ش م ع