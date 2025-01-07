بمباراة "دموية".. فوز دهوك على كربلاء في دوري نجوم العراق

2025-01-07 19:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فاز فريق دهوك على مضيفه كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة13 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في مباراة شهدت إصابة الحكم المساعد إصابة خطيرةمن الجمهور، ما دفع إلى إنهاء المباراة قبل موعدها.

‏جرتالمباراة عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب كربلاء الدولي، وانتهت لصالح دهوكبنتيجة 2-1.

وانتهىالشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل فريق دهوك أولاً فيالدقيقة التاسعة عن طريق باشانغ عبد الله، وتمكن فريق كربلاء من تعديل النتيجة فيالدقيقة 26 عن طريق دياين.

وفيالشوط الثاني أضاف فريق دهوك هدفاً ثانياً من ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعب دهوكبيتر كوركيس.

وشهداللقاء طرد محترف دهوك زاكري بالدقيقة 90 لتعمده ضرب الكرة بقوة على لاعب كربلاءليكمل دهوك المباراة بعشرة لاعبين.

وتعرضحكم اللقاء المساعد حسين فلاح لإصابة خطيرة بعد أن تلقى حجراً في الرأٍ منالمدرجات في الدقيقة 90+5 مما أدى إلى استدعاء سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفىلتلقي العلاج، وعلى إثرها أنهى حكم اللقاء محمد سلمان المباراة قبل انتهاء الوقتالإضافي.