الاتحاد العراقي للهجن يوقع مذكرة تعاون مشترك مع الاتحاد العربي للعبة

2025-01-07 19:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ وقع الاتحاد العراقي للهجن، يوم الثلاثاء، مذكرة تعاون مشترك مع الاتحادالعربي للعبة، تهدف إلى تطوير هذه الرياضة والارتقاء بها.

وذكربيان للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مذكرة التعاون وقعهاعن الجانب العراقي رئيس اتحاد اللعبة محمد نجم الدين سعدالله، فيما وقعها عنالاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن رئيس الاتحاد عبد الله الكواري.

ورحبرئيس اللجنة الأولمبية العراقية، عقيل مفتن، خلال ترحيبه بالضيوف العرب من دولةقطر وجمهورية لبنان، مبيناً أن توقيع مذكرة التعاون المشترك ستسهم في تطوير رياضةالهجن في العراق، والارتقاء بها الى مكانة أفضل في المستقبل القريب بفضل فتح أفاقالعمل المشترك بين الاتحادين العراقي والعربي للعبة.

وقالإن "رياضة الهجن تمثل مفصلاً تراثياً عراقياً يرتبط بالتاريخ العراقي فيبوادي جزيرة غرب الفرات والسهل الجنوبي اللذين تنتشر فيهما تربية الجمال العربيةالأصيلة، فضلاً عن التاريخ الإسلامي والعربي".

وأضافأن رياضة سباقات الهجن لها أهمية "تضاهي الفروسية كونهما من اهتمامات الآباءوالأجداد، لذلك كان لدينا إصرار كبير في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية علىالموافقة بالتصويت على تأسيس اتحاد الهجن، وإنجاز كل الأوراق الرسمية باعتباره اتحاداًمركزياً، وقررنا دعمه ودعم مجلس إدارته الذي يضم نخبة من الشخصيات المتميزة التيتجتهد بشكل دائم لتحقيق أفضل النتائج لهذا الاتحاد الفتي".

منجهته، أعرب رئيس الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن عبد الله الكواري، عن سعادتهالبالغة بزيارة العاصمة بغداد برفقة عددٍ من أعضاء الاتحاد العربي للعبة، وتوقيعمذكرة تعاون مشترك مع الاتحاد العراقي للعبة، فضلاً عن إقامة العديد من النشاطاتالمشتركة مع اتحاد الهجن العراقي.

وأكد"السعي الجاد للاتحاد العربي للمساهمة بشكل كبير في دعم اتحاد اللعبة فيالعراق، من خلال إنشاء مضمار لممارسة رياضة الهجن في محافظة الديوانية، على أنيتكفل الاتحاد العربي بإنشاء هذا المضمار على وفق مواصفات عالمية حديثة".