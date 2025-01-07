2025-01-07 19:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مصدر مطلع في مجلس محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، عن آخر تطورات استجوابالمحافظ مرتضى الإبراهيمي.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "14 عضواً من أصل 18 عضواً في مجلس المحافظة،صوتوا على استجواب المحافظ الإبراهيمي في المجلس، فيما امتنع أربعة أعضاء عنالتصويت".

وبينالمصدر، أن "الأسئلة الموجهة للمحافظ تتضمن خروقات مالية وإدارية في إدارتهللمحافظة خلال فترة توليه للمنصب منذ مطلع العام الماضي".

ويعقدمجلس محافظة ذي قار جلسته يوم غد الأربعاء لاستجواب المحافظ مرتضى الإبراهيمي.

وكانأعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار قد طالبوا في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رئيستيار الحكمة الوطني عمار الحكيم باستبدال المحافظ مرتضى الإبراهيمي بسبب"تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".

وعقدالنواب الذين بلغ عددهم 19 نائباً، اجتماعاً لمناقشة واقع المحافظة، مشيرين إلى"فوضى إدارية وسوء إدارة في الملف الخدمي"، مما أدى إلى شعور بعدمالإنصاف لدى أبناء المحافظة، وطالبوا باستبدال "الإبراهيمي" بسبب"تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".

كما اتفق النواب على دعم أعضاء مجلس محافظة ذي قارفي استجواب المحافظ، وتحديد موعد لزيارة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهةلمتابعة المخالفات المالية والإدارية، بالإضافة إلى تشكيل وفد لزيارة رئيس محكمةاستئناف ذي قار ورئيس مجلس الوزراء لشرح الوضع في المحافظة.