رئيس الوزراء يوجه بصرف مستحقات نادي الغراف الرياضي

2025-01-07 20:05:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء، بصرف المستحقات المالية لنادي الغراف الرياضي في ذي قار ، بطلب من وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي. وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة تلقته شبكة اخبار الناصرية، إن دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه وزيرة المالية طيف سامي،...

