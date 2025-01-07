خاص.. الكشف عن هوية الضحايا الثلاث من التحالف الدولي خلال عملية أمنية في العراق

2025-01-07 20:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مصدر أمني في صلاح الدين، مساء اليوم الثلاثاء، عن هويات جنود التحالفالدولي الثلاثة الذين قُتل أحدهم وأصيب الآخران بعملية أمنية في العراق.

وأبلغالمصدر وكالة شفق نيوز، أن "الجنود الثلاثة يحملون الجنسية الأمريكية وكانوا فيعملية أمنية مشتركة خاصة مع قوات عراقية، لتتبع عناصر مهمة في تنظيم داعش الإرهابيفي الشريط الحدودي بين محافظتي كركوك وصلاح الدين".

وأكدأن "العملية كانت مهمة وحققت أهدافها بقتل مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش بعدالاشتباك معهم، كما خلفت ضحية من جهاز مكافحة الإرهاب العراق والجنود الأمريكيينالثلاثة".

وفيوقت سابق اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، عن مقتلأحد أفراد قوات التحالف في عملية ضد تنظيم داعش في العراق الأسبوع الماضي.

وقالتالقيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن قوات التحالف نفذت عمليات مشتركة ضد تنظيمداعش الإرهابي في العراق وسوريا في الفترة ما بين 30 كانون الأول/ ديسمبر 2024 وفيالسادس من كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأضافت،أن أحد أفراد قوات التحالف قُتل وأصيب آخران خلال سبعة أيام من العمليات ضد تنظيمداعش في العراق.

وكانمصدر أمني في كركوك قد أبلغ وكالة شفق نيوز في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بسقوطضحية من جهاز مكافحة الإرهاب باشتباكات مسلحة مع عناصر تنظيم داعش، فيما قدّم رئيسالجهاز تعازيه لعائلة الضحية.

وأوضحالمصدر أن "الاشتباكات أسفرت عن سقوط ضحية من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب فوجكركوك".