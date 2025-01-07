لجنة الحكام العراقية: الاعتداء على الحكم حسين فلاح تصرف همجي مشين (فيديو)

2025-01-07 20:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعربت لجنة الحكام المركزية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليومالثلاثاء، عن بالغ أسفها واستنكارها الشديد للاعتداء الذي تعرض له الحكم الدوليالمساعد حسين فلاح أثناء قيادته لمباراة فريقي كربلاء ودهوك، مبينة أنه تعرض لضربةبحجر كبير في الرأس مما أدى إلى فقدانه الوعي ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدتاللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مثل هذه "الأفعال المشينة وغيرالمسؤولة لا تمت بصلة إلى الروح الرياضية التي نحرص جميعاً على ترسيخها فيملاعبنا. كما أن الاعتداء على الحكام يشكل تعدياً على سيادة القانون والأخلاقياتالرياضية ويهدد سلامة من يعملون لضمان نزاهة اللعبة وعدالتها".

وأضافت"ندين بأشد العبارات هذا التصرف الهمجي ونطالب الجهات المختصة بسرعة اتخاذالإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث فيالمستقبل".

وأكدتعلى "الوقوف الكامل إلى جانب الحكم حسين فلاح ودعمه في هذه المحنة ومتابعةحالته الصحية عن كثب متمنين له الشفاء العاجل"، داعية الأندية والجماهيرالرياضية كافة إلى التحلي بالروح الرياضية واحترام الحكام والعمل سوياً على توفيربيئة آمنة وعادلة للجميع.