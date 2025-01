العراق يتم بناء 400 كم من الجدار الكونكريتي مع سوريا

2025-01-07 20:45:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الثلاثاء، أن الحدود مع سوريا محصنة، وفيما أكد التوجه لزيادة القطعات الأمنية هناك، أعلن اتمام بناء 400 كم من الجدار الكونكريتي بين البلدين. وقال الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته عراق اوبزيرفر: إن” وزارتي الداخلية والدفاع وقيادة العمليات المشتركة وهيئة الحشد الشعبي …

