منتخبنا الوطني لكرة اليد يلاقي نظيره الإيراني ضمن فعاليات الأسبوع الدولي

2025-01-07 20:45:03 - المصدر: واع

بغداد- واعيتوجه يوم غد الأربعاء وفد المنتخب الوطني لكرة اليد إلى العاصمة الإيرانية طهران لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب الإيراني، وذلك يومي 9 و11 كانون الثاني الجاري 2025 ضمن فعاليات الأسبوع الدولي.ووفقا لبيان اتحاد كرة اليد تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) "تأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة رسمية من الاتحاد الإيراني لكرة اليد، ضمن فعاليات الأسبوع الدولي".ويتولى قيادة المنتخب العراقي وفقاً لليان المدرب قتيبة أحمد، ومساعدا محمد كاظم، إضافة إلى كاظم ناصر مدرب حراس المرمى، ومهند فته معالج الفريق بالإضافة إلى ( 18 لاعبا) هم: أحمد مكي - منتظر قاسم- زين العابدين محمد - مصطفى محمد احمد - علي عبد الرضا - بدر الدين حمودي - محمد علي مهدى - ماجد عبد الرضا - أحمد طارق - وائل حافظ - أحمد خالد عدنان - علي صلاح كاظم - منتظر ناظم - حسن إبراهيم صالح - مصطفى قحطان - علي رعد عبدالله - مصطفى محمد فائق - حسن كوكب".وكان المنتخب الإيراني قد زار العراق في تشرين الثاني الماضي، حيث خاض مباراتين وديتين مع منتخبنا الوطني في مدينة النجف الأشرف، في إطار التعاون الرياضي بين البلدين.