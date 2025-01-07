مجلس الوزراء العراقي يوافق على مشاريع استراتيجية تدعم الاستدامة والأمن والتنمية في 2025

2025-01-07 21:10:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

عقد مجلس الوزراء العراقي سلسلة من الجلسات الحاسمة التي أسفرت عن اتخاذ قرارات هامة في مجالات متعددة، بما في ذلك تحسين مستوى الخدمة للمواطنين، تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، وتطوير القطاع الأمني. وفيما يلي أبرز القرارات التي تم اتخاذها:

عبر رئيس الوزراء عن تمنياته بأن يشهد العام الجديد استمرار مسيرة عمل الحكومة في تقديم الخدمات لشعبها، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار والأمن، بفضل تضحيات قوات الجيش والشرطة العراقية التي شكلت الدعامة الأساسية للنظام السياسي.

تم اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بالقطاع الأمني، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة تأمين المستلزمات التسليحية والفنية للقوات المسلحة والشرطة العراقية، مع احترام حقوق الإنسان في تنفيذ الواجبات الأمنية.

كما وجه مجلس الوزراء الهيئات الحكومية بتحليل مستوى التقدم في التحول نحو المكننة والدفع الإلكتروني، مع تقييم الأداء العام للوزارات والمؤسسات الحكومية في هذا المجال.

في خطوة لتعزيز الاستدامة البيئية، وافق مجلس الوزراء على مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات باستخدام تقنية الحرق التام في محافظة بغداد، مع تشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.

في إطار متابعة قطاع التعليم، وافق مجلس الوزراء على تمويل تأثيث 1000 مدرسة نموذجية ضمن الاتفاقية العراقية-الصينية، مع تخصيص مبالغ من احتياطي الطوارئ لتغطية التكاليف في مختلف المحافظات.

كما تم الموافقة على مشروع تطوير وتبليط الشوارع في ناحية الزهور بمحافظة بغداد، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع لتلبية احتياجات النمو السكاني وتحسين البنية التحتية.

على صعيد الاستثمارات، تم تخصيص أراضٍ لمشروع استثمار غاز حقل بن عمر، بما يسهم في تقليل التلوث البيئي الناتج عن عمليات حرق الغاز.

تم أيضًا مناقشة آليات تعزيز قطاع الطيران المدني في العراق، مع تعديل نظام الأجور في المطارات وتحقيق إيرادات إضافية لصالح وزارة النقل.

في خطوة لتعزيز التعاون الدولي، وافق المجلس على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين العراق وأرمينيا، إلى جانب مجموعة من القرارات التي تدعم التعاون مع مختلف الدول لتطوير مختلف القطاعات.

تسعى هذه القرارات إلى تحقيق تطور شامل في العراق، مع تحسين مستوى الحياة للمواطنين وتعزيز الاستقرار في مختلف المجالات.