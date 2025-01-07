دهوك.. تحرك استباقي للحيلولة دون تكرار حادث راح ضحيته عنصر بيشمركة (صور)

2025-01-07 21:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة شؤون الألغام في محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، نجاحفرقها في تفكيك وإزالة عبوة ناسفة زرعت في قضاء باتيفا شمالي زاخو، يأتي هذا بعد يوممن مصرع عنصر بيشمركة جراء انفجار لغم في موقع قريب من المكان الذي تم تطهيره اليوم.

وأوضحت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيو، أن العبوة الناسفة وضعت فيقرية برخي الواقعة شمال باتيفا حيث تمكنت الفرق المختصة من نقل المواد المتفجرة إلىموقع آمن لتفجيرها بشكل محكم.

وأشارت الدائرة الى أن الجهة المسؤولة عن زرع العبوة ما زالت مجهولة حتىالآن، وأن التحقيقات مستمرة من قبل القوات الأمنية لمعرفة ملابسات الحادث والكشف عنالجهة المتورطة.

وكان أحد عناصر قوات البيشمركة قد لقي مصرعه يوم أمس الاثنين جراء انفجارعبوة ناسفة كانت مزروعة في منطقة قريبة من مكان حادثة اليوم.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع أثناء توجه الضحية إلى إحدىالنقاط العسكرية في جبل گابنیركى الواقع ضمن منطقة برواري بالا التابعة لناحية كانيماصي شمالي دهوك، حيث انفجر اللغم وأدى إلى وفاته في الحال.

وأضاف المصدر، أن تفاصيل الحادثة لم تتضح بعد، مشيراً إلى أن السلطات باشرت بالتحقيقلمعرفة ملابسات الحادثة وتحديد ما إذا كان الانفجار ناتج عن ألغام قديمة مزروعة خلالفترات النزاع أو أنها حديثة.

يشار الى أن المنطقة التي شهدت الحادث تعد مسرحاً لصراع مسلح مستمر منذعقود بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني فيها.