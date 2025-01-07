البصرة تسوق أكثر من 26 ألف طن من الطماطم في ثلاثة أشهر

2025-01-07 21:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم الثلاثاء، عن تسويق أكثر من 26 ألف طن منمحصول الطماطم للأسواق المحلية خلال أقل ثلاثة أشهر.

وقالمدير الزراعة هادي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "إجمالي تسويق محصول الطماطممنذ بداية التسويق يوم 15/10/2024 ولغاية 6/1/2025 بلغ 26 ألفاً و646 طناً".

وأشارإلى إن "المساحات المزروعة بمحصول الطماطم الداخلة ضمن الخطة الزراعية أكثرمن 21 ألف دونم، وعملية إنتاج وتسويق الطماطم تسير بوتيرة متصاعدة".

وأضافحسين أن "الكوادر في الشعب الزراعية مستمرة بتقديم الإرشادات اللازمةللمزارعين لنشر طرق الزراعة الحديثة فضلاً عن إجراء حملات المكافحة للآفاتوالأمراض التي تصيب هذا المحصول بهدف سلامة المنتج وزيادة الإنتاج".