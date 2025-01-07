ألعاب نارية في بغداد تثير ذعر السكان والأمن يتدخل

2025-01-07 22:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بوجود مجمعات ترفيهية كبيرة في العاصمة بغداد تطلق الألعاب النارية وتثير ذعر السكان.

وأكد المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن المتابعات الميدانية للمفارز الأمنية المنتشرة في بغداد أظهرت قيام بعض المجمعات الترفيهية مثل "قرية دجلة" و"مجمع نخيل بغداد" وغيرها من المطاعم الكبرى بإطلاق ألعاب نارية تُصدر أصواتًا تشبه الانفجارات.

وأشار المصدر إلى أن هذه الأصوات تسببت في حالة من الذعر لدى بعض المواطنين وأدت إلى إرباك في عمل القوات الأمنية.

وأوضح المصدر، أنه سيتم توجيه تعليمات من القيادات العليا إلى مفارز السياحة والجهات المعنية بمنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.

وفي اليومين الماضيين، أثارت أصوات انفجارات في بغداد حالة من الذعر بين السكان، حيث تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي على أنها انفجارات، فيما نفى قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية وقوع أي انفجار، مؤكداً أن الأصوات كانت ناتجة عن ألعاب نارية ولا توجد أي حوادث.