قطر تبحث المساهمة في زيادة أجور موظفي الحكومة بسوريا

2025-01-07 22:05:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تسعى دولة قطر إلى المساهمة في تمويل رفع كبير في أجور الموظفين الحكوميين في سوريا والتي تعهدت بها الإدارة الجديدة للبلاد والتي تصل إلى 400، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن دبلوماسي كبير ومسؤول أميركي. وتعد المساهمة المرتقبة ضمن المساعدات التي تقدمها قطر للإدارة الجديدة في سوريا من أجل العمل على استعادة الاستقرار سريعاً في البلاد بعد نحو شهر من سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. وذكر مسؤول عربي أن المحادثات بشأن تمويل الدوحة لزيادة أجور موظفي القطاع العام السوري جارية ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وقال المسؤول للوكالة، أن بلدناً أخرى، قد تنضم إلى تلك المساهمات، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. كان القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قال خلال تصريحات صحافية منتصف كانون الأول، إنه سيتم رفع الرواتب بنسبة 400. وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، ماهر خليل الحسن، في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، يوم الأحد الخامس من يناير كانون الثاني، إن تطبيق زيادة الرواتب بنسبة 400 سيتم قبل الـ 15 يناير أو مطلع فبراير بحد أقصى.