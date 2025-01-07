اعتقال المعتدي على الحكم الدولي حسين فلاح في كربلاء

2025-01-07 22:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد عرب، مساء الثلاثاء، اعتقال الشخص الذي اعتدى على الحكم الدولي حسين فلاح، عبر رمي حجر عليه، من قبل السلطات الأمنية في كربلاء، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة ستُتخذ بحقه.

وقال عرب لوكالة شفق نيوز، إن الحكم حسين فلاح يخضع لرعاية طبية في مستشفى الحسين بكربلاء، وحالته مستقرة بعد التأكد من سلامة فحص المفراس، لكنه لا يزال يعاني من آلام شديدة في الرأس.

وأضاف أن رئيس الاتحاد عدنان درجال ولجنة الحكام يتابعان بشكل مستمر الوضع الصحي للحكم حسين فلاح، للاطمئنان على حالته.

من جهتها، أكدت مصادر أمنية أن القوات الأمنية في كربلاء ألقت القبض على المدعو جعفر غانم كريم، الذي قام برمي حجر على الحكم المساعد حسين فلاح خلال مباراة كربلاء ودهوك، التي انتهت بفوز دهوك بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 13 من الدوري.

وفي وقت سابق، أعربت لجنة الحكام المركزية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن بالغ أسفها واستنكارها الشديد للاعتداء الذي تعرض له الحكم الدولي المساعد حسين فلاح أثناء قيادته لمباراة فريقي كربلاء ودهوك، مبينة أنه تعرض لضربة بحجر كبير في الرأس مما أدى إلى فقدانه الوعي ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفاز فريق دهوك على مضيفه كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 13 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في مباراة شهدت إصابة الحكم المساعد إصابة خطيرة من الجمهور، ما دفع إلى إنهاء المباراة قبل موعدها.