2025-01-07 22:18:04 - المصدر: ايشان

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الثلاثاء، أن الحدود مع سوريا محصنة، بعد إتمام بناء 400 كم من الجدار الكونكريتي بين البلدين. وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن” وزارتي الداخلية والدفاع وقيادة العمليات المشتركة وهيئة الحشد الشعبي، اتخذت إجراءات مشددة مكنتنا من تحصين الحدود مع جانب السوري منذ حوالي أكثر من ثلاث […]

ظهرت المقالة هل اقترب “الخطر” من سوريا؟.. العراق يغلق الحدود بـ 400 كم من الجدار الكونكريتي ويزيد القطعات الأمنية أولاً على ايشان.



