تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في جميع مدارس المثنى

2025-01-07 23:10:02 - المصدر: واع

المثنى - واعأعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة المثنى ، تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة بسبب سوء الاحوال الجوية.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "الحاقا لتوجيه المدير العام السابق ولاستمرار نزول الامطار بغزارة وحرصا منا على سلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة قررنا تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء 8 / 1 في مدارس المحافظة كافة ورياض الاطفال، ويستثنى من ذلك ديوان المديرية وأقسامها".