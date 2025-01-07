2025-01-07 23:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت الهيئةُ الإداريّة لنادي الشرطة الرياضيّ، التعاقدَ رسميًا مع المدربِ المصريّ محمد عبد العظيم (عظيمة) لتولي مهمةِ قيادة الفريق الأول خلفًا للمدربِ أحمد صلاح.وذكرت الهيئة الادارية للنادي في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تعاقدت رسميًا مع المدربِ المصريّ محمد عبد العظيم (عظيمة) لتولي مهمةِ قيادة الفريق الأول خلفًا للمدربِ أحمد صلاح، وذلك في إطار سعي إدارةِ النادي إلى إكمالِ مشوار النجاحات، والحصول على اللقبِ الرابع توالياً ."وأضافت، أن "الجهازُ الفنيُّ الجديد للمدربِ محمد عبد العظيم ضم كلاً من المساعدين: عصام صابر مدربًا لحراس المرمى، ومعتز عبد الحسيب محللًا فنيًا، وأحمد بن يوسف مدربًا للياقة البدنية، على أن يصلَ المدرب المساعد خلال الأيام القليلة المُقبلة".وأشارت إلى أن " الملاكُ التدريبيّ باشر عمله رسميًا اليوم، حيث قاد الوحدةَ التدريبيّة الأولى للفريق استعدادًا للمباراةِ المُرتقبة أمام فريق النجف، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في محافظةِ النجف الأشرف" .من جانبها، أعربت الهيئةُ الإداريّة للنادي، بحسب البيان، عن "شكرها وامتنانها للجهازِ الفنيّ السابق بقيادةِ المدرب أحمد صلاح ومساعديه، تقديرًا لجهودهم الكبيرة التي بذلوها لإسعادِ جماهير القيثارة خلال المدةِ الماضية".