2025-01-07 23:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لتربية المثنى، يومالثلاثاء، تعطيل دوام المدارس غداً الأربعاء بسبب غزارة الأمطار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إلى إدارات المدارس في المحافظة كافة، إلحاقاً للتوجيه السابق للمدير العامولاستمرار نزول الامطار بغزارة وحرصا منا على سلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة، قررناتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء 8 / 1 في مدارس المحافظة كافة ورياض الاطفال".

وأضافت: "يستثنى من ذلك ديوان المديرية وأقسامها".