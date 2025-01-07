الأنواء العراقية تحذر من تردي الرؤية هذه الليلة ولغاية صباح الأربعاء

2025-01-07 23:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء يومالثلاثاء، من تردي الرؤية هذه الليلة ولغاية صباح الأربعاء بسبب الضباب.

وأطلقت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تحذيرات هذه الليلة ولغايةصباح الأربعاء من تشكل موجات من الضباب ما بين متوسط إلى كثيف وتردي الرؤية الأفقيةفي مناطق متفرقة من وسط وجنوب البلاد.

وكانت هيئة الأنواء الجوية قد قالت في وقت سابق من مساء اليوم، إن"بقايا تأثير المنخفض الجوي من السحب الملتقطة بالأقمار الصناعية المعدلة مساءالثلاثاء، تظهر أن السحب الواطئة (الدافئة) تغطي مساحات واسعة من مدن وسط العراق وشمالالسعودية، وهي سحب فقدت الكثير من رطوبتها وارتفاعها منخفض تتحرك مع مجرى الرياح فيالطبقات المنخفضة غالباً. يهطل منها أحياناً رذاذ خفيف. تعلوها سحب متوسطة بارتفاعنحو 3000 متر تتحرك من الشمال الشرقي مع حركة المنخفض في الاعلى".

وأضافت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن توقعات الليلة ولغاية صباح الأربعاء،أن "السحب تبدأ تتلاشى من مدن وسط البلاد وغربها، وغداً تستقر الأجواء تماماً،أما مدن الجنوب فمتوقع هطول خفيف متفرق هذه الليلة، تنتهي خلال ساعات صباح الأربعاءمع بقاء بعض السحب في الأجواء. ويزداد الشعور بالبرودة صباحاً خلال الأيام المقبلةلغاية يوم الجمعة المقبل".