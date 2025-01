2025-01-07 23:30:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

غداً هي جلستكم المقررة لاستجواب السيد المحافظ..ونحن نثق باخلاصكم وحبكم لذي قار التي بدأت تستعيد عافيتها مجددا بعد غليان استمرّ لأكثر من ستة أعوام متتالية.من حقكم القانوني ان تستجيبوا المحافظ.. ومن حقكم ايضا استبداله بمن ترونه يليق بالمسؤولية التنفيذية الملقاة على عاتقه..لكن أسلوب الإقالة والاستجواب وعدم الاستقرار السياسي يعرض المحافظة...

