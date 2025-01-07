2025-01-07 23:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الامني، استهداف مضافات لعصابات داعش الإرهابية بواسطة طائرات F_16 في سلسلة جبال حمرين بمحافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "وفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني في ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، تعمل قيادة العمليات المشتركة على تنسيق العمل الأمني والاستخباري لمطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية في مختلف القواطع من بينها في المناطق ذات الطابع الجغرافي المعقد".وأضاف، أنه " اصبح للعمل الأمني والاستخباري المشترك بين الأجهزة والدوائر الاستخبارية دور كبير في دك أوكار الإرهابيين وتعقب عناصره، ومن خلال معلومات دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة ، بإسناد فني معلوماتي من التحالف الدولي ،نفذت صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F_16 ضربات جوية استهدفت مضافات لعصابات داعش الإرهابية المنهزمة في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك ".وتابعت، انه "تم تدمير المضافات وعدد من الكهوف التي ظنت مفارز داعش الخائبة انها بعيدة عن اعين وارادة قطعاتنا البطلة ، وقد أسفرت هذه الضربات ايضا عن قتل عدد من العناصر الإرهابية المنهزمة التي كانت ضمن المواقع المستهدفة"، مؤكدة ان "قواتنا الامنية البطلة تعمل بحرص كبير على ادامة الضغط على الإرهاب أينما يكون".