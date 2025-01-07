قيادة عمليات بغداد تنفي وقوع انفجارات في العاصمة

2025-01-07 23:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت قيادة عمليات بغداد، وقوع انفجارات في العاصمة بغداد.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجارات في العاصمة بغداد، وأن ما حدث هو مجرد ألعاب نارية يؤديها عدد من المواطنين احتفاءً بأعياد رأس السنة الميلادية وذكرى تأسيس الجيش العراقي البطل ولا توجد أي حوادث تذكر".ودعت قيادة العمليات، إلى " الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على الأخبار، وتجنب تداول المعلومات الكاذبة أو المضللة التي قد تثير القلق بين المواطنين."