الإعلان عن تشكيل ائتلاف القيادة السنية الموحدة

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلن تحالف السيادة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل ائتلاف القيادة السنية الموحدة الذي يضم ابرز القيادات داخل البيت السني. وذكرت الدائرة الإعلامية لتحالف السيادة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “العاصمة العراقية بغداد شهدت مساء الثلاثاء، تشكيل (ائتلاف القيادة السنية الموحدة)، الذي يجمع أهم القيادات السياسية السنية في العراق”. واضاف ان “الائتلاف يضم …

