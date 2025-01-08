2025-01-08 00:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مصدر رياضي، مساء اليوم الثلاثاء، عن هوية الشخص الذي اعتدى على الحكمالدولي حسين فلاح وأصابه بجروح خطيرة في مباراة فريقي كربلاء وضيفه دهوك ضمنمنافسات الجولة 13 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشخص الذي أصاب الحكم الدولي حسين فلاح بحجر فيرأسه ونتج عن ذلك إصابة خطيرة تم نقله على إثرها إلى المستشفى في ملعب كربلاء خلالمباراة فريقي كربلاء ودهوك، يدعى (جعفر كريم)".

وبينأن "المتهم يحمل باجاً إعلامياً وكان ضمن الوفد الصحفي الذي شارك في بطولةكأس آسيا الأخيرة بقطر وهو ممن تسببوا بالفوضى أثناء المؤتمر الصحفي لمدربالمنتخب العراقي خيسوس كاساس العام الماضي".

بدورهاأعلنت الهيئة الادارية لنادي كربلاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، باسمها واسمجماهيرها الوفية وباسم رياضيي محافظة كربلاء عن استنكارها الشديد واستهجانهاالكبير للاعتداء الآثم الذي تعرض له الحكم الدولي المساعد حسين فلاح.

واعتبرتأن هذا "التصرف المشين لا يمت بأي صلة لجمهور نادي كربلاء ورياضيي كربلاء،حيث ان لجمهور نادي كربلاء مكانته بين جماهير الأندية العراقية لما يتحلى به منمواصفات التشجيع الجميل".

وأكدت"ما حصل في مباراة نادي كربلاء ودهوك هو تصرف شخصي أرعن أقدم عليه شخص محسوبعلى جمهور كربلاء، ولذلك نؤكد للجميع، ستبقى كربلاء المحبة والأمان والوئاموالسلام فهي كانت وما زالت وستبقى فاتحة قلبها وذراعيها للجميع دون استثناء".

وطالبتالهيئة الإدارية بإنزال أقصى العقوبات بحق الشخص الذي اعتدى على الحكم الدولي حسينفلاح.

وفيوقت سابق، أعربت لجنة الحكام المركزية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن بالغأسفها واستنكارها الشديد للاعتداء الذي تعرض له الحكم الدولي المساعد حسين فلاحأثناء قيادته لمباراة فريقي كربلاء ودهوك، مبينة أنه تعرض لضربة بحجر كبير فيالرأس مما أدى إلى فقدانه الوعي ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفازفريق دهوك على مضيفه كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 13 لدورينجوم العراق لكرة القدم، في مباراة شهدت إصابة الحكم المساعد إصابة خطيرة منالجمهور، ما دفع إلى إنهاء المباراة قبل موعدها.

ولاحقاًأكد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد عرب، اعتقال الشخص الذياعتدى على الحكم الدولي حسين فلاح، عبر رمي حجر عليه، من قبل السلطات الأمنية فيكربلاء، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة ستُتخذ بحقه.

وقالعرب لوكالة شفق نيوز، إن الحكم حسين فلاح يخضع لرعاية طبية في مستشفى الحسينبكربلاء، وحالته مستقرة بعد التأكد من سلامة فحص المفراس، لكنه لا يزال يعاني منآلام شديدة في الرأس.