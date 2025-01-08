الديوانية تعطل الدوام الرسمي اليوم الأربعاء في المدارس

2025-01-08 00:50:01 - المصدر: واع

الديوانية – واعوجه محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الأربعاء في المدارس فقط.وذكر بيان لديوان محافظة الديوانية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي يعلن تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأربعاء للمدارس فقط".