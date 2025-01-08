2025-01-08 00:54:04 - المصدر: ايشان

في البيت السياسي السني، يبرز تقدم، بقيادة محمد الحلبوسي، مُعلناً نفسه ممثلاً عن المكوّن، واحتفظ بحقّه في رئاسة البرلمان، حين جعل محمود المشهداني رئيساً للمجلس، لكن التحالفات ضدّه مستمرة منذ أن أمسك الحلبوسي بمطرقة الرئاسة وإلى الوقت الحالي. تكتّلت قيادات البيت السني أكثر من مرة ضد تقدم، الذي حمل شعار الباص البرتقالي، لكنه ووفقاً لرؤية […]

ظهرت المقالة عبر “دوامة التحالفات”.. محاولات “مكررة” لمنع تقدم الحلبوسي أولاً على ايشان.



