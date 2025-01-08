العراق: إتمام بناء 400 كلم من الجدار الحدودي مع سوريا
2025-01-08 01:00:05 - المصدر: راي اليوم
ليث الجنيدي/ الأناضول
أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق اللواء تحسين الخفاجي، الثلاثاء، إتمام بناء 400 كيلو متر من أصل 615، من الجدار الحدودي مع سوريا، لافتا إلى أن حدود البلاد الغربية “محصنة”.
جاء ذلك وفق ما أفاد به الخفاجي لوكالة الأنباء الرسمية العراقية “واع”.
وأكد المسؤول الأمني العراقي أن “الحدود مع سوريا محصنة، وأعلن إتمام بناء 400 كم من الجدار الكونكريتي بين البلدين”.
ولفت الخفاجي إلى استمرار العمل لإتمام الجدار بطول 615 كيلومترا على الحدود مع سوريا.… [+]